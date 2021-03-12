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03:00
عام على إعلان كورونا جائحة.. أكثر من 120 مليون إصابة حول العالم
مر عام على إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا كجائحة على مستوى العالم. وبحسب الإحصاءات، فقد أصيب أكثر من 120 مليون شخص حول العالم بالفيروس، كما بلغ عدد الوفيات نحو 2.5 مليون وفاة.
11/3/2021
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