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خطة أميركية لوقف إطلاق النار في اليمن قدمت لقيادة الحوثيين

أعلن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ عرض خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على الحوثيين، وقال إن بلاده تنتظر إشارة استجابة منهم بشأنها.