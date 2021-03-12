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تآكل السواحل قرب العاصمة الإندونيسية يهدد حياة الملايين

اضطر كثير من سكان محافظة بيكاسي (شمال شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا) لترك منازلهم بعد أن تآكلت السواحل في قراهم وهاجمت المياه منازلهم،