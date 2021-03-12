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02:26
الجيش الوطني يهاجم مواقع للحوثيين بمحافظة حجة ويستولي على قرى فيها
أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني اليمني بمساعدة قوى المقاومة الشعبية شن هجوما على مناطق عدة في محافظة حجة التي تقع تحت سيطرة الحوثي،
12/3/2021
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آخر تحديث: 12/3/2021
04:16 PM (مكة المكرمة)
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