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02:13

أزمة المشتقات النفطية تفاقم معاناة اليمنيين اليومية

تسبب نقص المشتقات النفطية في مضاعفة معاناة المواطن اليمني اليومية، وساهم انهيار قيمة الريال اليمني بتعميق هذه المعاناة، التي أدت لارتفاع تكلفة المعيشة اليومية سواء المواد الغذائية الأساسية.
12/3/2021
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