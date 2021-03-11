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مؤسسات فلسطينية ترفض تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

أعربت قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين عن رفضها القرار الأخير الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.