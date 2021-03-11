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قهوة صحية في الصين بنكهة الأعشاب الطبية التقليدية

يسعى أحد المقاهي في بكين إلى تغيير طعم القهوة بابتكار نكهة من الأعشاب الطبية التقليدية الصينية لصنع قهوة صحية، تسهم في تقوية الجهاز المناعي وتعديل مستوى الضغط والسكر في الدم.