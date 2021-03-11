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زيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بإقليم كردستان

اتسعت ظاهرة عمالة الأطفال في إقليم كردستان العراق، دون وجود قانون يحمي حقوقهم ويراقب أوضاعهم المعيشية. وتفاقمت الظاهرة بسبب حركة النزوح والفقر والبطالة.