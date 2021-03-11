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خصم التطعيم.. حملة كويتية تشجع على تلقي لقاح فيروس كورونا

انطلقت حملة في الكويت تحت وسم “خصم التطعيم” لتشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، ويأتي هذا لحث المترددين على أخذ التطعيم، في ظل الجدل الدائر بشأن آثاره الجانبية.