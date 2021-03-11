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02:55
بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية.. لا تقدم في أزمة الملف النووي بين طهران وواشنطن
رغم كل التصريحات الدبلوماسية التي يطلقها مسؤولون أميركيون وإيرانيون بشأن رغبتهم في إنهاء أزمة الملف النووي فإن ما يحدث على الأرض لا يعكس هذه المواقف، حيث يتمسك كل من الطرفين بموقفه
10/3/2021
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آخر تحديث: 11/3/2021
12:02 AM (مكة المكرمة)
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