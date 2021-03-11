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بعد 10 سنوات على كارثة تسونامي.. كيف تبدو محطة فوكوشيما النووية؟

تحيي اليابان الذكرى العاشرة لزلزال تسونامي عام 2011، والذي أدى لدمار هائل وتسبب في انصهار الوقود النووي في 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية. كيف تبدو المحطة بعد الكارثة؟