02:18

المعارضة السنغالية تتهم الرئيس بإقصاء خصومه ومنعهم من الترشح في الانتخابات

اتهمت المعارضة السنغالية الرئيس مكي سال بإقصاء خصومه عن الساحة ومنعهم من الترشح في الانتخابات القادمة، وقدمت المعارضة رؤيتها لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.