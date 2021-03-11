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56:51

الحصاد (2021/3/10)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد العديد من القضايا كان من أبرزها: البرلمان الليبي يمنح حكومة الدبيبة الثقة، وكذلك دعوة واشنطن إلى عقد لقاء مباشر مع طهران لبدء مفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
10/3/2021
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