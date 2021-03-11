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اجتماع قطر وتركيا وروسيا.. التأكيد على سيادة سوريا وعدم وجود حل عسكري

أكدت كل من قطر وتركيا وروسيا في بيان مشترك على حرصها على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.