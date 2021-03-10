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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/9)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/9) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع حادثة التحرش بطفلة في المعادي بالقاهرة، كما رصدت الغضب في لبنان من قطع الطرق للاحتجاج بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.