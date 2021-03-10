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نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

تشتهر منطقة تركيكا بدولة جنوب السودان بصيد الأسماك، وتشارك النساء الرجال في هذه المهنة فيقمن بتجميع الأسماك من نقاط الصيد المختلفة ثم تجفيفها وبيعها، والاستفادة من مشروعات الصيد لرعاية أسرهن.