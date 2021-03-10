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مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة دون حسم النقاش بشأن وزارة الدفاع. وستدير حكومة الوحدة الوطنية شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين إجراء الانتخابات.
10/3/2021
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