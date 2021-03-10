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لقاء اليوم- كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية

استضافت حلقة (2021/3/9) من برنامج “لقاء اليوم” الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية، للحديث عن الوضع العسكري بالمنطقة، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية ضد السعودية.