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فيروس كورونا.. معركة اللقاحات والمسؤولية الأخلاقية لتوفيرها

سنوات من البحث والاختبار تتطلبها اللقاحات قبل اعتمادها لكن كورونا قلب المعادلة لإنتاج لقاحات آمنة وفعالة في وقت قياسي، وتخطت 6 لقاحات مرحلة الموافقة والاعتماد.