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02:38
فيروس كورونا.. معركة اللقاحات والمسؤولية الأخلاقية لتوفيرها
سنوات من البحث والاختبار تتطلبها اللقاحات قبل اعتمادها لكن كورونا قلب المعادلة لإنتاج لقاحات آمنة وفعالة في وقت قياسي، وتخطت 6 لقاحات مرحلة الموافقة والاعتماد.
10/3/2021
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