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حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا

سلط حياة ذكية بحلقته بتاريخ (2021/3/10) الضوء على هاتف شركة هواوي المطوي الجديد الذي أطلقت عليه اسم “جناحا الصقر”، كما عرضت الحلقة الحديقة المنزلية التي صنعتها “ناسا” لمواجهة تحديات جائحة كورونا.
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202106:36 PM (مكة المكرمة)
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