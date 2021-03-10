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حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا

سلط حياة ذكية بحلقته بتاريخ (2021/3/10) الضوء على هاتف شركة هواوي المطوي الجديد الذي أطلقت عليه اسم “جناحا الصقر”، كما عرضت الحلقة الحديقة المنزلية التي صنعتها “ناسا” لمواجهة تحديات جائحة كورونا.