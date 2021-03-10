search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:27
تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين
سبّبت جائحة كورونا زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بالأردن، وتقر الحكومة بعجزها عن توفير وظائف مناسبة للعاطلين دون مشاركة مع القطاع الخاص.
10/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا
play
20:59
أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة
play
02:27
انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق
play
02:07
نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد
play
02:37
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا
play
20:59
أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة
play
02:27
انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق
play
02:07
نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد
play
02:37
المزيد من البرامج
القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات
القحطاني.. اتفاق الدوحة لم يفشل وننسق مع قوى إقليمية ودولية لإحلال السلام بأفغانستان
المرابطات: حصن المسجد الأقصى
رغم العقوبات الأميركية.. هواوي تطلق هاتفها الجديد “جناحا الصقر”
الأكثر قراءة
أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان
الشيخ كشك.. عاش فارسا ومات ساجدا
محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟
طابع أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا يثير غضب تركيا وهذا ردها