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تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

سبّبت جائحة كورونا زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بالأردن، وتقر الحكومة بعجزها عن توفير وظائف مناسبة للعاطلين دون مشاركة مع القطاع الخاص.