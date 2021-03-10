البث الحي
02:07

انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق

أثر انهيار العملة السورية ووصولها إلى نحو 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي، بشكل سلبي كبير على حياة الأهالي القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ يعادل متوسط الأجور نحو 15 دولارا شهريا.
10/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا

20:59
(الجزيرة)

تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

02:27
(الجزيرة)

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

02:27
(الجزيرة)

نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

02:37
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حياة ذكية.. هواوي تطلق هاتفها المطوي الجديد وناسا تعلن عن حديقتها بزمن الكورونا

20:59
(الجزيرة)

تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

02:27
(الجزيرة)

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

02:27
(الجزيرة)

نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

02:37
المزيد من البرامج

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

(الجزيرة)

القحطاني.. اتفاق الدوحة لم يفشل وننسق مع قوى إقليمية ودولية لإحلال السلام بأفغانستان

(الجزيرة)

المرابطات: حصن المسجد الأقصى

(الجزيرة)

رغم العقوبات الأميركية.. هواوي تطلق هاتفها الجديد “جناحا الصقر”

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان

الضغوط اشتدت على العائلة الملكية البريطانية لحملها على الرد على اتهامات العنصرية من قبل الأمير هاري وزوجته ميغان (الفرنسية)

الشيخ كشك.. عاش فارسا ومات ساجدا

كشك الذي نافس نجوم شرائط الكاسيت في السبعينيات والثمانينات، طافت شهرته الآفاق داخل مصر وخارجها (الجزيرة)

محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

بوتين وأردوغان خلال افتتاحهما اليوم عبر الفيديو المرحلة الثالثة لمحطة أكويو النووية (الأناضول)

طابع أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا يثير غضب تركيا وهذا ردها

إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)