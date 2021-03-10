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انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق

أثر انهيار العملة السورية ووصولها إلى نحو 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي، بشكل سلبي كبير على حياة الأهالي القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ يعادل متوسط الأجور نحو 15 دولارا شهريا.