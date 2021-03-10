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القحطاني: اتفاق الدوحة لم يفشل وقطر تواصل جهودها مع قوى دولية وإقليمية لسلام أفغانستان

قال مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات إن اتفاق الدوحة المتعلق بأفغانستان لم يفشل، وإن ما حدث من تصعيد مؤخرا على الأرض متوقع،