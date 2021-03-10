البث الحي
02:37

الحكومة الأميركية تغير سياستها في التعاطي مع الهجمات الإلكترونية الروسية

قررت الحكومة الأميركية عدم الاكتفاء برصد الهجمات الإلكترونية السرية وفضحها على العلن والتنديد بها، فبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين فإن واشنطن ستشن هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية
9/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

02:27
(الجزيرة)

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

02:27
(الجزيرة)

انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق

02:07
(الجزيرة)

نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

02:37
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

02:27
(الجزيرة)

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

02:27
(الجزيرة)

انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق

02:07
(الجزيرة)

نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

02:37
المزيد من التقارير الإخبارية

تداعيات كورونا ترفع معدل البطالة بين الأردنيين

(الجزيرة)

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

(الجزيرة)

انهيار الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق

(الجزيرة)

نساء تركيكا بدولة جنوب السودان يشاركن الرجال مهنة الصيد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان

الضغوط اشتدت على العائلة الملكية البريطانية لحملها على الرد على اتهامات العنصرية من قبل الأمير هاري وزوجته ميغان (الفرنسية)

الشيخ كشك.. عاش فارسا ومات ساجدا

كشك الذي نافس نجوم شرائط الكاسيت في السبعينيات والثمانينات، طافت شهرته الآفاق داخل مصر وخارجها (الجزيرة)

محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

بوتين وأردوغان خلال افتتاحهما اليوم عبر الفيديو المرحلة الثالثة لمحطة أكويو النووية (الأناضول)

طابع أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا يثير غضب تركيا وهذا ردها

إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)