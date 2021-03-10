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الحكومة الأميركية تغير سياستها في التعاطي مع الهجمات الإلكترونية الروسية

قررت الحكومة الأميركية عدم الاكتفاء برصد الهجمات الإلكترونية السرية وفضحها على العلن والتنديد بها، فبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين فإن واشنطن ستشن هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية