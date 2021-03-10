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الحكومة الأرمينية تعفي رئيس هيئة الأركان من منصبه

أعلنت الحكومة الأرمينية تعيين الجنرال ستيبان غالستيان قائما بأعمال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة. وكانت قد أعفت أونيك غاسباريان من منصبه اعتبارا من اليوم.