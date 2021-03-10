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56:42

الحصاد (2021/3/9)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/3/9) المواضيع التالية: السودان يلوح باللجوء إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة. واشنطن تدرج مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات.
9/3/2021
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