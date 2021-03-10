03:16

أولى عقوبات إدارة بايدن.. واشنطن تدرج مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات

أدرجت واشنطن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، في أول عقوبات من نوعها تفرضها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.