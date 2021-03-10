02:27

أحزاب منبثقة عن الحراك العراقي تسعى لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة

برز ناشطون خلال احتجاجات أكتوبر التي شهدتها مدن عراقية عدة في وسط وجنوب البلاد، واتجه بعضهم إلى تأسيس أحزاب سياسية بعد انتهاء المظاهرات، بينما توارى آخرون عن المشهد شعبيا وسياسيا.