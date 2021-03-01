search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
03:00
ياقوتيا.. مدينة روسية يتجمد فيها كل شيء إلا البشر
تعد جمهورية ياقوتيا أكبر تقسيم إداري في روسيا من حيث المساحة، وتتميز ياقوتيا بطقسها شديد البرودة شتاء، ودفعت قسوة المناخ سكان عاصمتها ياكوتسك إلى ابتكار طرق لمسايرة البرد الشديد.
1/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تقلبات الليرة السورية والتركية تربك الأسواق المحلية في شمال سوريا
play
02:21
مميزات عديدة تجعل ولاية تكساس الأكثر جذبا للسكان
play
02:30
الفوندو.. طبق سويسري تقليدي فريد من نوعه
play
02:51
بيت القمر.. تحفة معمارية وصديق للبيئة بمدينة أريحا
play
02:02
مقاطع حول هذه القصة
تقلبات الليرة السورية والتركية تربك الأسواق المحلية في شمال سوريا
play
02:21
مميزات عديدة تجعل ولاية تكساس الأكثر جذبا للسكان
play
02:30
الفوندو.. طبق سويسري تقليدي فريد من نوعه
play
02:51
بيت القمر.. تحفة معمارية وصديق للبيئة بمدينة أريحا
play
02:02
المزيد من البرامج
تقلبات الليرة السورية والتركية تربك الأسواق المحلية في شمال سوريا
مميزات عديدة تجعل ولاية تكساس الأكثر جذبا للسكان
الفوندو.. طبق سويسري تقليدي فريد من نوعه
بيت القمر.. تحفة معمارية وصديق للبيئة بمدينة أريحا
الأكثر قراءة
طهران تنفي ضلوعها في الهجوم.. نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في بحر عمان ويهدد بالرد
من أنس سروار؟ تعرف على أول زعيم مسلم لحزب بريطاني في التاريخ
أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار
مشهد صادم.. أفراد بزي الجيش الإثيوبي يعدمون أفرادا من تيغراي وسط ترحيب وتصفيق