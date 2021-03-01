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ياقوتيا.. مدينة روسية يتجمد فيها كل شيء إلا البشر

تعد جمهورية ياقوتيا أكبر تقسيم إداري في روسيا من حيث المساحة، وتتميز ياقوتيا بطقسها شديد البرودة شتاء، ودفعت قسوة المناخ سكان عاصمتها ياكوتسك إلى ابتكار طرق لمسايرة البرد الشديد.