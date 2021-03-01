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مميزات عديدة تجعل ولاية تكساس الأكثر جذبا للسكان

باتت ولاية تكساس وجهة لانتقال ملايين الأميركيين، بوصفها واحدة من أكثر ولايات البلاد جذبًا للسكان، سعيا وراء ميزات اجتماعية وثقافية وتعليمية، بالإضافة إلى نظام الولاية الضريبي المميز.