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غوتيريش: يجب أن ننهي الآن الصراع العبثي الدائر في اليمن بسبب عواقبه الوخيمة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن، والشروعِ في التعامل مع تداعياته فورا. كما أكد غوتيريش أن الوضع الإنساني في اليمن بالغ السوء.