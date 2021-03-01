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عام على اتفاق الدوحة.. باب المفاوضات بين طالبان والحكومة لا يزال مفتوحا

شكل اتفاق الدوحة محطة مفصلية في جهود البحث عن تسوية سلمية للصراع في أفغانستان بين حركة طالبان والولايات المتحدة، وقد طوى الاتفاق عامه الأول، فاتحا الباب لمفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية.