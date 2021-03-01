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ردود فعل متباينة بعد تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة بالبرازيل

يتصاعد الجدل في البرازيل بشأن قضية السماح بالتسلح، بعد إصدار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مراسيم جديدة تسهل إجراءات ترخيص السلاح الناري، وتمنح صلاحيات إضافية لنوادي الرماية.