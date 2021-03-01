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رحيل الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بفيروس كورونا

توفي الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكانت للراحل مسيرة فنية حافلة تجاوزت نصف قرن، تنوعت بين السينما والتلفزيون، إلى جانب المسرح، وحصل على جوائز عالمية ومحلية.
1/3/2021
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