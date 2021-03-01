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جرعة واحد من اللقاح ضد كورونا تقلص الدخول إلى المستشفى

أشارت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة بإنجلترا أن تلقي جرعة واحدة من لقاح أوكسفورد-استرازينيكا أو فايزر-بيونتك، قلص الحاجة إلى العلاج في المستشفيات، بنسبة تتجاوز 90%.