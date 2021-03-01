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بيت القمر.. تحفة معمارية وصديق للبيئة بمدينة أريحا

شيد الفلسطيني أحمد داود في مدينة أريحا بيت القمر، وشيد المنزل على شكل القبة وبني بالكامل من تراب مدينة أريحا على مساحة صغيرة باستخدام التقنية التقليدية للأكياس المملوءة بالتراب.
1/3/2021
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