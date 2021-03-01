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انقلاب ميانمار.. مسار شهر

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه فرض تدابير ضد ميانمار، تتضمن عقوبات ضد المؤسسة العسكرية، وحجب مساعدات مالية عن الحكومة. نتعرف على مسار أبرز المحطات بعد مرور شهر على الانقلاب في ميانمار.