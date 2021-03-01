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02:51

الفوندو.. طبق سويسري تقليدي فريد من نوعه

نار خفيفة وقطعة خبز وجبن مذاب، مكونات بسيطة لطبق الفوندو السويسري التقليدي في أيام الشتاء القارس، ويرمز طبق الفوندو إلى الحياة الجبلية الريفية في سويسرا، ويعد من أفضل الأطباق هناك.
1/3/2021
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