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السودان.. الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية أبرز محاور الخطة الحكومية

أعلنت حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خطة العمل الثانية للحكومة الانتقالية بعد اجتماعات استمرت 3 أيام، وتتضمن أولويات الحكومة 5 محاور، أهمها الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية.