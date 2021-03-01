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الحصاد 2021/2/28

اقش عبد القادر عياض في حصاد (2021/2/28) تطورات أزمة الملف النووي الإيراني بعد رفض طهران المقترح الأوروبي للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، كما سلط الضوء على الحرب المستعرة بمدينة مأرب في اليمن.

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