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57:07
الحصاد 2021/2/28
اقش عبد القادر عياض في حصاد (2021/2/28) تطورات أزمة الملف النووي الإيراني بعد رفض طهران المقترح الأوروبي للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، كما سلط الضوء على الحرب المستعرة بمدينة مأرب في اليمن.
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28/2/2021
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56:51
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play
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