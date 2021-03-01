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اتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران بعد حادثة السفينة الإسرائيلية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالتورط في التفجير الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في بحر عُمان. في المقابل، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات، واعتبرتها عارية عن الصحة.