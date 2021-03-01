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02:28

إيران ترفض مقترحا أوروبيا للحوار مع الولايات المتحدة

ليس توقيتا مناسبا لعودة مثل هذه اللقاءات، ترد طهران على مقترحٍ أوروبي بعقد اجتماعٍ يضم أطراف الاتفاق النووي وتحضره واشنطن.
1/3/2021
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