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أن تكون متظاهرا في ميانمار فأنت مشروع قتيل.. كيف ذلك؟

في مواجهات بين الشرطة ومناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار، قتل 18 متظاهرا وأصيب 50، كما اعتقلت السلطات نحو 500 من المحتجين.