02:26

وزير خارجية قطر يؤكد دعم أي مسار لتشكيل الحكومة اللبنانية

عبر وزير الخارجية القطري بعد لقائه الرئاسات اللبنانية الثلاث في بيروت عن دعم بلاده للبنان في أزمته الراهنة، كما أكد على ضرورة أن يكون حل الأزمة نابعا من توافقات داخلية.