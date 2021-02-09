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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا في جنوب أفريقيا، كما رصدت التفاعل مع الترقب السوداني لإعلان الحكومة الجديدة.