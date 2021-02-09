50:29

للقصة بقية- غاز شرق المتوسط

برنامج “للقصة بقية” الضوء على غاز شرق المتوسط والنزاعات على ترسيم الحدود بين الدول المطلة عليه، وتساءلت: ما إمكانية إجراء حوار بين دول شرقي المتوسط لتقاسم ثرواته؟