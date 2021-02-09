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50:29
للقصة بقية- غاز شرق المتوسط
برنامج “للقصة بقية” الضوء على غاز شرق المتوسط والنزاعات على ترسيم الحدود بين الدول المطلة عليه، وتساءلت: ما إمكانية إجراء حوار بين دول شرقي المتوسط لتقاسم ثرواته؟
8/2/2021
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