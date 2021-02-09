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في خطابه للسياسة الخارجية بايدن يتجنب ذكر القضية الفلسطينية

تجنب الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الخاص بالسياسة الخارجية ذكر إسرائيل والقضية الفلسطينية، وقد أطلق غيابها التكهنات بخصوص دلالاته التي بقيت تتحرك داخل دائرة الإرث الديمقراطي.