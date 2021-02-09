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ظريف لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: الحل الوحيد يمر عبر السياسة لا الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يمر عبر السياسة لا عبر الحرب المفروضة. هي رسالة نقلها للمبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث في ثاني أيام زيارته لطهران.