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02:32

روسيا تدعو لخارطة طريق تسهل العودة للاتفاق النووي

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى خارطة طريق تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي في أقرب وقت.
9/2/2021
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