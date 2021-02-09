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02:22

تجاذبات سياسية بين الحكومة والمعارضة حول شرعية الرئيس الصومالي

تجاذبات سياسية بين الحكومة والمعارضة، بعد قرار المعارضة عدم الاعتراف بشرعية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، واعتبرت الحكومة الصومالية القرار مناف للدستور ولا يستند إلى أسس قانونية.
9/2/2021
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